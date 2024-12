CERVETERI - Torna al Borgo del Sasso l'appuntamento con "Cib'Arte", la manifestazione organizzata dall'associazione tra i Residenti Castel del Sasso, dell'associazione teatrale CAstel del Sasso e Momenti Divini.

Tre giorni di musica, arte e tradizioni con mostre d'arte, degustazioni dei vini del territorio, musica dal vivo, prodotti tipici, animazione per bambini e uno spettacolo pirotecnico.

«Una grande festa, fatta di musica, sapori e tradizioni ai quali farà da contorno il panorama suggestivo ed emozionante del Borgo del Sasso – ha detto il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali Federica Battafarano – l’associazione tra i Residenti Castel del Sasso sta svolgendo un grandissimo lavoro all’interno della Frazione e in tutto il territorio, diventando giorno dopo giorno una realtà sempre più importante dal punto di vista degli eventi culturali. A loro e a tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione di questa festa, il mio ringraziamento per l’impegno profuso».

«Oltre all'intrattenimento fatto come sempre di musica dal vivo e teatro - ha aggiunto il vicesindaco - non mancheranno le degustazioni dei vini del territorio, curate dall'associazione Momenti Divini, esposizioni di artigianato locale, mostre d'arte e la possibilità di visitare il Castello dei Marchesi Patrizi del Sasso. Una tre giorni davvero da non perdere, una festa che è alla sua seconda edizione e che ha tutte le carte in regola per diventare una consolidata tradizione della nostra città».

Si parte venerdì 26 luglio alle 19 con "Musica dal vivo anni '60".

Sabato 27 luglio sarà il turno del teatro. A salire sul palco la compagnia teatrale Castel del Sasso con "Siamo attori - antologia teatrale in due atti", per la regia di Marco Valeri. Lo spettacolo prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. Si consiglia la prenotazione. Per informazioni, contattare il numero 3275576653. Domenica 28 luglio, dalle 21, musica dal vivo con Stefano Indino, fisarmonicista eclettico, raffinato, noto al grande pubblico per le sue numerosissime collaborazioni con artisti del calibro di Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia. Chiuderà la seconda edizione di “Cib’Arte”, un meraviglioso spettacolo pirotecnico.

