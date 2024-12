LADISPOLI – Parcheggi stracolmi di auto già dal mattino. Sdraiette, teli posizionati sull’arenile di palo e in tanti pronti anche ad aspettare ore prima di assistere al grande evento del pomeriggio: le Frecce Tricolori.

Decine di migliaia di persone sono accorse ieri in città per assistere, a distanza di tre anni, all’Air Show.

Il più “gettonato” ovviamente il lungomare Marina di Palo, il cuore dell’evento. Ma gli spettatori erano praticamente ovunque: sui tetti e sui balconi delle abitazioni, sul lungomare centrale. A Torre Flavia.

Tutti con il naso all’insù per emozionarsi con le “piroette” dei piloti. (foto Claudia Cardarelli)

"Oggettivamente è difficile quantificare quante persone fossero presenti – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – ma al di là dell’aspetto prettamente numerico dobbiamo evidenziare l’importanza che l’evento ricopre nella promozione turistica del nostro territorio”. E il sindaco, per questo motivo ha voluto ringraziare “l’Aeronautica Militare, l’Aeroclub Viterbo, il Colonnello Moretti direttore della manifestazione, le forze dell’ordine, la polizia locale e le tante associazioni di volontariato che in questi mesi hanno collaborato con gli uffici comunali per la buona riuscita della manifestazione”. Un grazie, da parte del sindaco, è andato anche "all’associazione arma Aeronautica, nella persona del Generale Giulio Maini, la sezione di Ladispoli, che ha organizzato per la prima volta in città il raduno regionale”.

“È stato un week end interamente dedicato all’Aeronautica. Siamo orgogliosi d’aver ospitato questa bellissima iniziativa e speriamo sia la prima di una lunga serie”.