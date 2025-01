I carabinieri della Stazione di Graffignano hanno notificato ad una 49enne il provvedimento cumulativo di esecuzione per espiazione della pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura di Viterbo, che comprende condanne per diversi episodi di truffa commesse nelle province di Viterbo e Terni, tra i quali spiccano per gravità le due commesse nel 2018: la prima ha riguardato l’acquisto di merce per un valore di oltre 4mila euro dietro la corresponsione di un assegno risultato non genuino; la seconda l’acquisto di una mietitrebbia con assegno postdatato, poi sostituito con un altro tratto da un conto corrente ormai chiuso.

Il provvedimento dell’autorità giudiziaria è scaturito a seguito di indagini alle quali hanno contribuito anche i militari della Stazione carabinieri di Graffignano.

La donna è stata rintracciata presso la sua residenza, nel territorio di Graffignano, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, sotto il costante controllo dei carabinieri per assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte.