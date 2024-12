LADISPOLI – Si sono dati appuntamento questa mattina a partire dalle 10 al km 29.7 della statale Aurelia tra Torrimpietra e Fiumicino. Sono gli agricoltori del litorale a nord della Capitale. “Le cinque categorie agricole sono qui, per la prima volta, unite”, ha detto Gianfranco Fioravanti, agricoltore ladispolano. Una protesta ad oltranza fino a quando qualcosa in Europa non cambierà.

Una categoria, quella degli agricoltori da tempo sotto la morsa del rincaro dei prezzi sia delle materie prime che dell’energia. Con margini di guadagno sempre più stretti. Una situazione che ha portato, nel tempo, anche a una sfiducia nella politica locale, italiana. “Se volevano fare qualcosa l’avrebbero già fatta”, ha rimarcato ancora Fioravanti. (segue)