I carabinieri del Comando provinciale di Viterbo stanno sentendo, come persone informate sui fatti, i testimoni che avrebbero assistito giovedì alle 10,30 all’aggressione verbale di cui sarebbe stata vittima - da parte dell’attore turco Can Yaman - una commerciante di piazza Matteotti a Civita Castellana. La donna, nella querela presentata ai carabinieri, ha dichiarato che mentre stava facendo le pulizie nel suo negozio con la radio accesa che diffondeva una canzone, l’attore turco sarebbe entrato «come una furia» per farle spegnere lo stereo, dato che la musica disturbava l’audio durante le riprese entrando nei microfoni direzionali. Il divo si trova infatti a Civita Castellana per girare alcune scene dello sceneggiato “Viola come il mare 2” insieme a Francesca Chillemi. Il legale della donna che ha presentato la querela nell’atto non ha indicato ipotesi di reato. Sarà la procura ad individuare eventuali condotte di Can Yaman penalmente rilevanti.