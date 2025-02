FIUMICINO - L’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino si conferma un’eccellenza internazionale nel settore dell'aviazione. Negli ultimi anni, lo scalo ha ricevuto riconoscimenti di prestigio per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica. Un successo che non è frutto del caso, ma di una strategia mirata a coniugare efficienza operativa, attenzione all’ambiente e dialogo con il territorio.

Il Fiumicino Airport Council International (ACI) ha assegnato più volte al Leonardo Da Vinci il riconoscimento come miglior aeroporto europeo nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, un premio che certifica la qualità dell’esperienza offerta ai viaggiatori. Tra i parametri valutati, spiccano la pulizia degli ambienti, la cortesia del personale, la rapidità nei controlli di sicurezza e la gestione dei bagagli. Inoltre, l’aeroporto ha ricevuto il Premio ACI World per l’innovazione digitale, grazie all’implementazione di tecnologie avanzate che migliorano la fluidità dei flussi e l’assistenza ai passeggeri.

Ma l’attenzione del gestore Aeroporti di Roma (AdR) non si limita all’efficienza operativa. Fiumicino si distingue anche per il forte impegno nella sostenibilità. Sono numerosi i progetti avviati per ridurre l’impatto ambientale dello scalo, dalla progressiva elettrificazione della flotta aeroportuale alla riduzione delle emissioni di CO₂, fino alla realizzazione di un innovativo sistema di riciclo delle acque piovane. Inoltre, l’aeroporto è stato tra i primi in Europa a ottenere la certificazione Airport Carbon Accreditation di livello 4+ "Transition", un riconoscimento per gli investimenti volti a rendere il traffico aereo più sostenibile.

Parallelamente, l’attenzione del gestore Aeroporti di Roma (AdR) alla sostenibilità ha portato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da record. La struttura, realizzata su un’area di circa 340.000 metri quadrati, avrà una potenza installata di 30 MWp e sarà in grado di generare circa 30 GWh di energia all’anno, coprendo il 40% del fabbisogno energetico dell’aeroporto. Questo progetto rientra in un più ampio piano di decarbonizzazione che punta a raggiungere zero emissioni nette di CO₂ entro il 2030.

Fiumicino ha puntato molto anche +++++sull’integrazione con il territorio. La collaborazione con le amministrazioni locali, le imprese e le realtà culturali ha portato alla creazione di eventi, mostre e spazi dedicati alla promozione del patrimonio storico e artistico del Lazio. L’iniziativa "Airport as a City" mira proprio a trasformare lo scalo in un punto di connessione non solo per i viaggiatori, ma anche per la comunità locale.

Questi risultati dimostrano come l’aeroporto Leonardo Da Vinci non sia solo un’infrastruttura strategica per il trasporto aereo, ma anche un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Un’eccellenza che conferma il ruolo di Fiumicino come porta d’accesso all’Italia, capace di coniugare innovazione, efficienza e attenzione al territorio.