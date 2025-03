CIVITAVECCHIA – È scomparso Evaristo Pazzaglia, per anni colonna portante del Teatro Traiano. Tecnico instancabile, dietro le quinte c'era sempre lui: disponibile, accogliente, gentile, pronto a risolvere qualsiasi problema. Un amico per tanti, un punto di riferimento per le compagnie locali e non solo. Con i suoi inconfondibili baffi, era una presenza familiare per tutti. All’amata moglie Catia e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze dalla nostra redazione.