Si è spento il maestro Alessio Paternesi.

L’artista è deceduto questa mattina alle 4 all’ospedale Belcolle., aveva 86 anni.

Pittore e scultore, è ritenuto tra i più significativi non solo della Tuscia, ma nel panorama nazionale: le sue opere sono state paragonate dai critici a quelle di Piero della Francesca. Per le rarefatte e suggestive atmosfere. Tra le sculture il monumento al facchino di Santa Rosa, in piazza della Repubblica a Viterbo.

Le opere di Paternesi sono state esposte in tutto il mondo. Paternesi era stato ricoverato ieri sera.

Numerosi gli interventi di cordoglio che giungono in questi momenti da parte del mondo politico e imprenditoriale della provincia viterbese.

(segue