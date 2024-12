CIVITAVECCHIA – È morto all’improvviso, questa notte, il professor Franco Ceccotti, punto di riferimento per intere generazioni di studenti e marito della presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco. Compagno di vita, presente ad ogni iniziativa dell’ente, sempre al fianco della moglie, con amore, ha rappresentato per anni una guida per studenti, dedicandosi poi anche al sociale. La sua scomparsa improvvisa ha gettato nel dolore la moglie Gabriella, il figlio Francesco e tutti i familiari, con la notizia che ha fatto immediatamente il giro della città.

IL CORDOGLIO «Il consiglio di amministrazione della Fondazione Cariciv, il direttore generale, l'organo di indirizzo, tutti i soci e i dipendenti esprimono le loro più profonde condoglianze al presidente Gabriella Sarracco per la scomparsa del caro marito e compagno di vita, Franco Ceccotti. Il professor Ceccotti è stato un punto di riferimento per intere generazioni di studenti, lasciando un'impronta indelebile grazie alla sua attività sociale e associativa, che ha generato progetti e sinergie indimenticabili. Le nostre più sentite condoglianze raggiungano le famiglie Sarracco e Ceccotti in questo momento di profondo dolore».

«La comunità del Partito Democratico, il Circolo di Civitavecchia ed il Gruppo Consiliare, si stringono al dolore della Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco per la perdita del caro marito e compagno di vita, il professor Franco Ceccotti, persona squisita ed insegnante modello per tante generazioni di giovani. Giungano alle famiglie Sarracco e Ceccotti le nostre più sentite condoglianze con il sostegno e la vicinanza di tutti i nostri iscritti».

«Il Rotary Club desidera esprimere le più sentite condoglianze all'amica Gabriella Sarracco per la perdita dell'amato marito, Franco Ceccotti. Il professor Ceccotti è stato per anni un gradito ospite del nostro club. Anche nei giorni scorsi durante la nostra ultima Conviviale la sua presenza è stata fonte di amicizia e condivisione. I soci tutti porgono le più sentite condoglianze», Presidente Rotary Club, direttivo e soci.

«Vicinanza e affetto da parte di Spazioliberoblog a Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv per la perdita del marito prof. Franco Ceccotti. Una perdita improvvisa e drammatica alla quale partecipiamo con dolore e sconcerto».

«Conoscevo Franco Ceccotti da una vita, apprezzandone doti umane straordinarie. Davanti alla sua improvvisa scomparsa si resta senza parole.

Avverto in maniera forte il bisogno di far sentire a Gabriella Sarracco la vicinanza mia, dell’amministrazione e di tutta la città di Civitavecchia, esprimendole le più sentite condoglianze», Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

«L’associazione la Lampada Blu, appresa la notizia della scomparsa del marito di Gabriella Saracco, Presidente Fondazione Cariciv, abbraccia con affetto lei e sua famiglia in questo momento doloroso».

«L’associazione Crocerossine d’Italia Onlus di Civitavecchia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del marito della Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco. A Gabriella e alla sua famiglia va tutto l’affetto e la comprensione della Presidente Antonella Appetecchi e dei soci tutti».

«Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa del professor Franco Ceccotti, il CdA ed il direttore generale di Civitavecchia Servizi Pubblici srl si uniscono al dolore della presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ., Gabriella Sarracco, per la grande perdita del marito. “Ci uniamo a tutta la famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto”». Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale di Civitavecchia Servizi Pubblici srl.

«A nome nostro personale e di tutto il Gruppo spontaneo Il Volontariato promuove la Vita, varcando ogni distanza per mezzo della preghiera, esprimiamo alla Amatissima Presidente Gabriella Sarracco la nostra vicinanza in questo difficile momento», Anna Battaglini e Rossella De Paolis.

«Mi unisco al cordoglio della nostra comunità – ha detto il parlamentare Alessandro Battilocchio – per la scomparsa del caro amico Franco Ceccotti. Alla presidente Gabriella Sarracco le più sentite condoglianze».

«In un momento estremamente doloroso per la Presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, esprimiamo le più sentite condoglianze della nostra Associazione Musicale per la perdita improvvisa del marito professor Franco Ceccotti. Docente stimato e amato nella sua lunga professione ma anche apprezzato sostenitore di varie iniziative culturali, sempre accanto e a sostegno del mondo studentesco e giovanile. L’ Unione Musicale tutta, con il corpo docente, la Banda Giacomo Puccini , il Comitato Direttivo, esprime la propria vicinanza alle famiglie Ceccotti e Sarracco».

«L'Associazione "Amici del Fondo Ranalli - ODV" esprime le più sentite condoglianze alla dottoressa Gabriella Sarracco e famiglia per la dolorosa perdita». La Presidente, Il Direttivo e tutti i soci.

La Book Faces si stringe attorno alla famiglia Ceccotti e Sarracco «per la perdita dell'amato Professor Franco Ceccotti, uomo di grande spessore umano, culturale e sociale, insegnante per generazioni di alunni e marito della Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco. L'associazione, da sempre vicina alle due famiglie, esprime il proprio cordoglio nel segno della stima reciproca e del sostegno che la Fondazione Cariciv, nella persona di Gabriella Sarracco, ha sempre dato a tutti i progetti della Book Faces».

«Unicef e tutti i volontari di Civitavecchia, si uniscono al cordoglio per l improvviso decesso del professor Ceccotti. A Gabriella Saracco e famiglia condoglianze». Pina Tarantino.

Massimiliano Grasso si stringe alla Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco per la perdita del carissimo marito, il professor Franco Ceccotti, ottima ed encomiabile persona e insegnante modello per tanti giovani. Giungano alle famiglie Sarracco e Ceccotti le più sentite condoglianze con un abbraccio sincero in questo momento di dolore.

«Il Movimento per la vita di Civitavecchia unitamente a tutti i volontari, alle mamme alle persone e famiglie assistite, esprime alla presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, professoressa Gabriella sarracco - sempre vicina in questi anni alle famiglie e alle persone più fragili - le più sentite condoglianze per la perdita del carissimo ed amato marito Franco Ceccotti, persona unanimemente apprezzata da tutti coloro che lo hanno conosciuto, sia ambito scolastico che sociale. Il Movimento per la vita di Civitavecchia assicura la propria vicinanza e preghiera, in questo momento di sofferenza, a tutta la famiglia». Il Presidente del Movimento per la vita Fausto Demartis.

Il presidente dell’Adiciv Sandro Luciani: «Abbiamo appreso con dolore la notizia della improvvisa scomparsa del professor Franco Ceccotti, eccellente insegnante e persona resterà modello per tanti giovani civitavecchiesi. Il cordoglio e la vicinanza dei nostri volontari, soci e miei personali giunga alla moglie, Gabriella Sarracco, Presidente della fondazione Cariciv, e tutti i suoi cari».

«La direzione strategica della Asl Roma 4, il direttore generale Cristina Matranga, il direttore amministrativo Roberto Di Cicco e il direttore sanitario Simona Ursino, e tutto il personale esprimono con commozione e affetto il loro cordoglio alla presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, per l’improvvisa perdita del marito Franco Ceccotti, uomo conosciuto e stimato per la sua umanità da tutta la comunità locale».

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 alla chiesa di San Gordiano.

