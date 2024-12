CERVETERI - Non c’è pace per i residenti della frazione di Cerenova. Dopo i vari disservizi dei giorni scorsi per quanto riguarda il servizio di acqua irrigua, i problemi non sono ancora terminati. Un nuovo stop agli impianti (con l’impossibilità dunque di innaffiare i propri giardini) è in programma dalle 16 di domani alla mattina di mercoledì. «L'interruzione - ha spiegato il sindaco Gubetti - è necessaria per effettuare un controllo di gestione a seguito del guasto avvenuto nei giorni scorsi. Questo intervento è essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema di irrigazione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA