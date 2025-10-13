SANTA MARINELLA - I consiglieri comunali di centrodestra esprimono soddisfazione all’indomani dell’incontro tra i coordinatori cittadini delle forze politiche dello schieramento. «Accogliamo con grande interesse e favore l'incontro svoltosi tra i coordinatori cittadini delle forze politiche di centrodestra. Questo momento di confronto e dialogo rappresenta un importante passo avanti verso la costruzione di un percorso condiviso e credibile per il futuro della nostra città».

«Crediamo fortemente nella forza dell'ascolto, nella coesione delle forze politiche di centrodestra e nella capacità di costruire insieme un progetto solido, credibile e proiettato al futuro - spiegano i consiglieri - L'obiettivo di fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini e di delineare una nuova prospettiva per lo sviluppo della città è fondamentale per il futuro di Santa Marinella. Siamo certi che questo spirito di collaborazione e unità continuerà a guidare le azioni future del centrodestra locale, dentro e fuori l'assise comunale, nell'interesse dei cittadini e dello sviluppo della comunità di Santa Marinella e Santa Severa».

