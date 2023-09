«La prossima edizione di Cioccotuscia prevede l’ampliamento delle varie attività in diverse piazze e location del centro storico di Viterbo e per questo le spese per l’organizzazione sono notevolmente aumentate. Come ogni anno, ci sosterranno enti pubblici, associazioni di categoria e sponsor privati, ma non basta e vorremmo riuscire a migliorare ancora di più la manifestazione sia per qualità che in quantità (allestimenti, spettacoli, laboratori, giochi etc.)». E’ l’appello degli organizzatori che chiedono «un aiuto a chi vuole sostenere lo sviluppo di eventi a Viterbo e conosce la serietà degli organizzatori di fare un piccolo sforzo per sostenere la manifestazione più dolce di Viterbo». È possibile fare un bonifico (entro il 25/09) alle seguenti coordinate: intestazione: ass. culturale anomis eventi; iban: it14v0538714500000003062658; causale: erogazione liberale per Cioccotuscia 2023. Per ogni bonifico verrà rilasciata una ricevuta di erogazione liberale (per aziende, su richiesta, sarà emessa fattura). Per ogni bonifico di almeno 50 euro sono previsti in omaggio1 tazza ufficiale e 2 tavolette di cioccolato (da ritirare durante la manifestazione). È possibile contribuire anche con importi inferiori a 50 euro. Per informazioni 393 1248223.