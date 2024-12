Da ufficiosa si avvia a diventare ufficiale la notizia del cambio di testimone societario tra Sabrina Fioravanti e una nuova cordata di imprenditori romani legati all’allenatore Andrea Di Renzo, ex tecnico dell’Astrea scelto come il dopo Puccica nel mese di giugno. Però piano piano si erano già creati le basi per un avvicendamento con l’ingresso in società di quasi il 50%. Insomma, tutto sarebbe stato già sottoscritto anche se l’annuncio conclusivo avverrà questa settimana con un comunicato stampa del club. Svolta nell’Academy dopo 4 anni di guida di Fioravanti che aveva a sua volta ereditato il Ladispoli da Umberto Paris, il presidente abile a riportare in Serie D i rossoblù dopo 14 anni con una cavalcata avvincente. Fioravanti si è ritrovata poi di nuovo in Eccellenza per una retrocessione imposta a tavolino per via dell’emergenza sanitaria e ci ha riprovato soprattutto nel primo anno di gestione investendo molto per una rosa forte affidata a Marco Scorsini ma il Covid ha spento ogni velleità azzerando la classifica. Poi tante difficoltà e cambi di allenatori, due salvezze ottenute al fotofinish nello spareggio playout (l’ultimo a maggio sul campo del Villalba) e ora una nuova era sta per iniziare. Per ogni dettaglio bisognerà attendere ancora ma ormai l’accordo è stato trovato. Non dovrebbe cambiare nulla per quanto riguarda il settore giovanile e a Fioravanti resterà anche la gestione dei campi di padel e di altri impianti. I tifosi si augurano che possano essere investiti fondi per allestire una rosa competitiva anche se in pieno agosto è difficile ormai programmare qualcosa di diverso che non una tranquilla salvezza. Finora la dirigenza ha puntato su una rosa giovane, con innesti mirati nei vari reparti. Forse qualcosa potrebbe essere fatto last minute. Magari qualche svincolato che finora non ha trovato una sistemazione.

