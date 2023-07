LADISPOLI – Sei indagati per un chiosco. Tre sono i concessionari, poi nel registro un geometra e due delegati comunali, di cui uno è gestore della stessa struttura. Gli avvisi di garanzia sono stati spediti dopo le indagini condotte dalla Polmare di Civitavecchia assieme alla Capitaneria di porto e alla sede marittima di Ladispoli-Marina San Nicola. Per le persone coinvolte ci sono i classici 20 giorni di tempo per presentare le memorie difensive. La posizione più in bilico è quella di un delegato con compiti sul demanio chiamato ora a difendersi per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. L’altro delegato, gestore del chiosco, è indagato per abusivismo sul demanio mentre il professionista per falso ideologico. Alcune settimane fa la guardia costiera locale, diretta dal comandante, Cristian Vitale, aveva posto i sigilli alla veranda della struttura. E proprio la veranda è tra le opere finita nel mirino della magistratura civitavecchiese che ha acceso i riflettori sulla vicenda per capire se sia a norma oppure no, e in che modo, eventualmente, le persone indagate avrebbero consentito che permanessero delle anomalie procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale – è il sospetto del pm - in favore dei concessionari edificando delle parti senza i permessi e senza autorizzazioni paesaggistiche occupando un’area di pubblico demanio. Una inchiesta partita dopo l’esposto di un ex funzionario del municipio ora in pensione. Inizialmente sul sequestro, secondo quanto si apprende, il giudice si era opposto alla richiesta del sostituto procuratore ma dopo l’opposizione il tribunale ha dato esecuzione disponendo i sigilli. Autorità marittime impegnate dall’inizio dell’estate su tutto il litorale per appurare situazioni di abusivismo sul demanio marittimo. Multe, diffide ma anche il sequestro del bar e del ristorante di alcuni stabilimenti balneari di Campo di Mare, frazione di Cerveteri, in virtù degli articoli 54 e 1161 relativi al codice della navigazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA