VITORCHIANO - Abbandono rifiuti, parola d’ordine: vietato abbassare l’attenzione. Proseguono infatti nel paese le attività contro il deprecabile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

«L'abbandono dei rifiuti non è infatti più accettabile sia in un ottica di difesa e valorizzazione ambientale, sia un un ottica di rispetto degli altri. Nel condannare gli ignoti esecutori di gesti/azioni di questo tipo - fanno sapere dall’amministrazione comunale - informiamo che si stanno già analizzando tutti gli elementi utili, incluse le immagini delle telecamere installate. Gli operatori del Comune provvederanno, come sempre, alla rimozione del rifiuto ma non possiamo non chiedere aiuto a tutti i cittadini che si trovassero, anche in futuro, a vedere o conoscere dettagli su situazioni analoghe e che configurano in sé un grave reato ambientale, così da poter fornire elementi utili alle forze dell’ordine per l'individuazione dei responsabili».

A tal riguardo «si rammentano le ultime normative in vigore - spiegano dal Comune -: quella del 10 ottobre 2023, entrata in vigore con la legge 137/2023, che ha stabilito l'applicazione di un'ammenda penale, e non più di una semplice sanzione amministrativa, nel caso di abbandono rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di enti». Quanto previsto dalla nuova versione dell'articolo 255, comma 1 del Dlgs 152/2006 e modificato dall'articolo 6-ter del Dl 105/2023 introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, «con cui chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10 mila euro (in precedenza, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3 mila euro). La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. «Ricordiamo infine - aggiungono dall’amministrazione - che il Comune di Vitorchiano ha già da tempo attivato, e potenziato nel tempo, una serie di servizi di ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti e pericolosi, anche a domicilio, servizi che rendono tali gesti di inciviltà dannosi e davvero inspiegabili».

Inoltre sin dal 24 luglio 2023 è aperto il centro di raccolta comunale. « Tutti elementi che rendono l’abbandono ancora più incomprensibile ed inaccettabile», conclude la nota del Comune. Per maggiori informazioni e segnalazioni è possibile contattare l’Ecosportello Ecorek al numero 0761 373760.

