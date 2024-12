CERVETERI – Domani e poi anche domenica, dalle 20 alle 8, non sarò possibile prendere lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli. Disagi naturalmente per tutti gli automobilisti e i pendolari che dovranno ripiegare su strade alternative, prendendo la statale Aurelia oppure restando sulla A12 ma uscendo a Santa Marinella, verso nord, o Torrimpietra, a sud, per poi tornare indietro. In una nota della società Autostrade è stata motivata la presenza degli operai sul cantiere attivato per consentire le operazione di rifacimento dei giunti sul cavalcavia. Dunque svincolo della A12 chiuso in entrata verso Civitavecchia e in uscita naturalmente per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare: in entrata verso Civitavecchia: Santa Severa Santa Marinella; in uscita per chi proviene da Roma: Torrimpietra. Non è la prima volta che questo tratto subisce delle modifiche in alcuni giorni, nei mesi scorsi anche per girare le scene di un film. I cittadini sperano sia uno degli ultimi interventi anche se il comune di Cerveteri ha annunciato un nuovo cantiere, solo a partire dal 2024, relativo alla costruzione della rotatoria sulla Settevene Palo, proprio all’imbocco con l’autostrada Roma-Civitavecchia. Una opera ritenuta fondamentale dalle istituzioni e dai comitati di zona considerati i tanti, troppi incidenti, ma anche i semplici tamponamenti, che però creano traffico e rallentamenti su una delle arterie più trafficate del comprensorio.

Da un cavalcavia a un altro: sistemata la pavimentazione dissestata di via Rimessa Nuova al confine tra i comuni di Ladispoli e Cerveteri. In questo caso a tappare le voragini ci hanno pensato privatamente i residenti.

