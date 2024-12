TARQUINIA – E’ l’ora dell’Ecofesta. Il Comune di Tarquinia in collaborazione con con il gestore di Igiene Urbana Riecam scarl organizza per oggi, venerdì 8 novembre, una festa inedita per arrivare “al cuore dei materiali”. Un’intera giornata dedicata a promuovere e diffondere le buone pratiche per la riduzione e gestione dei rifiuti e incoraggiare comportamenti individuali virtuosi e sostenibili.

In quest’ottica, tutti i cittadini, adulti e bambini, sono il primo anello dell’economia circolare, essendo sia consumatori che produttori del rifiuto.

Nella prima parte dell’Ecofesta sarà protagonista la scuola con i bambini della primaria che parteciperanno attivamente ad uno spettacolo incentrato sul tema dei rifiuti, raccolta differenziata, riciclo, riuso e riduzione degli stessi.

I bambini saranno coinvolti attivamente nello spettacolo e attraverso racconti, giochi a squadre e domande impareranno le buone pratiche da seguire e adottare nella vita di tutti i giorni, per contribuire a scuola, ma anche a casa e fuori, ad una corretta raccolta differenziata.

La festa proseguirà nel pomeriggio nel giardino di piazzale Europa: dalle 15 ci saranno laboratori di riciclo creativo per i più piccini, workshop sulla bioplastica compostabile, passeggiata ecologica dedicata alla sostenibilità ambientale, stand informativo Riecam per reperire materiale e chiedere informazioni. Una giornata intera dedicata agli adulti di oggi e di domani. Considerata l’enorme produzione di imballaggi in plastica e in carta, stoviglie usa e getta dovremo tutti insieme concorrere a ridurne i quantitativi attraverso buone pratiche semplici e gestibili da tutti.

La giornata è dunque l’occasione per imparare la sostenibilità divertendosi, diffondendo le buone pratiche di raccolta differenziata e riciclaggio nell’ambito della vita quotidiana, delle manifestazioni gastronomiche, ricreative, sportive, culturali, di animazione sociale e valorizzazione territoriale.

