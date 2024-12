LADISPOLI - Torna la raccolta fondi natalizia di Ladispoli Attiva, un'occasione per sostenere le famiglie e le persone della comunità che si trovano in difficoltà. Appuntamento domani e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 in piazza Marescotti. I fondi raccolti saranno destinati al centro Santi Mario, Marta e Figli della Caritas diocesana di Porto Santa Rufina per l'acquisto di beni di prima necessità quali: abbigliamento intimo, prodotti per l'igiene personale e medicinali.

