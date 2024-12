ALLUMIERE - A La Bianca un'intera frazione é al lavoro per dar vita a Natale e a Santo Stefano al tradizionale e meraviglioso Presepe Vivente. Nella frazione del comune di Allumiere quello che precede il Natale è un periodo frenetico e ricco, come ogni anno, di eventi che rimangono fortemente legati alla tradizione e alla spiritualità. Il Presepe Vivente dallo scorso anno è tornato a svolgersi nei luoghi dove veniva fatto più di trent'anni fa: vicino la chiesa, nel piazzale intitolato a don Egidio Smacchia (parroco per molti anni della parrocchia Nostra Signora di Lourdes) che ha trasmesso all'intera comunità l'amore per la tradizione del presepe. L’appuntamento sarà per il 25 e 26 dicembre dalle 17 alle 19. Numerosi ed eccezionali i volontari che sono legati a questa tradizione e che sono supportati anche dall'amministrazione comunale che ha a cuore l'evento. I volontari sono impegnati nella costruzione di strutture in legno, nella ricerca degli utensili e del matetiale e nella confezione di abiti per il presepe.

La rappresentazione animata della nascita di Gesù ogni anno richiama molte persone da fuori e saprà anche quest'anno far vivere a tutti, grandi e piccini, tante emozioni. Riuscirà, inoltre, a riportare tutti indietro nel tempo tra giochi di luci e musiche di contorno. Numerose saranno le scene riprodotte: si partirà dalla zona del censimento per poi attraversare il mercato, la zona artigianale, la locanda per il ristoro e, ovviamente, i pastori fino ad arrivare ai bellissimi quadri della Natività e dell’arrivo dei Magi. Saranno presenti all'interno prodotti tipici del territorio, alcuni fatti al momento e che i visitatori potranno gustare attraversando il presepe.

