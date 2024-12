CERVETERI - Due eventi dedicati all'arte a opera della diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia - Tarquinia. Appuntamento oggi in sala Ruspoli e in piazza Santa Maria. Alle 17.30 si svolgerà il convegno "L’amicizia della Chiesa con l’arte", tema tratto dalle parole di papa Francesco. È il secondo degli incontri nati nel percorso sinodale tra le due diocesi e gli artisti che vivono e operano nei loro territori. Gianrico Ruzza, vescovo delle diocesi unite di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, presiederà l’evento che vedrà l’intervento del gesuita Filippo Carlomagno, artista ed esperto d’arte.

Dopo l’intervento del relatore ci sarà lo spazio per un dialogo con i partecipanti nello stile sinodale. «Non è venuto meno il compito degli artisti nell’umanizzare la nostra società, nell’ispirare una ricerca interiore alle persone del nostro tempo apparentemente così distratto, a ravvivare continuamente il desiderio e l’apprezzamento della bellezza», dichiara il vescovo Ruzza. Nella seconda parte si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte collettiva dal titolo "Maria Pellegrina della Pace" con le opere degli autori che hanno partecipato al bando indetto dalla diocesi di Porto-Santa Rufina in occasione dell’Anno mariano. L’allestimento è a cura dell'associazione culturale "inArte" di Cerveteri. All’inizio del vernissage saranno premiate le tre opere selezionate dalla Commissione di arte sacra della diocesi di Porto-Santa Rufina. La mostra sarà aperta anche domani 31 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e sabato 1 giugno dalle 10 alle 13.

