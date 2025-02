CERVETERI – Grande successo anche oggi a Cerenova per la sfilata dei carri. «È stata una giornata meravigliosa che ci ha rimpieto di soddisfazione», ha commentato il consigliere Gianluca Paolacci promotore dell'iniziativa. «Vedere tanti bambini, la partecipazione dei Rioni, per me che ho ideato l'evento e per la Proloco Due Casette che ci ha creduto e lavorato, è stato il massimo».

Proprio come è stato il massimo, per Paolacci, «vedere le strade di Cerenova, che in questa stagione sono desolate, invase da 5-6 mila persone che sfilavano. Questo a dimostrazione che quando si mette da parte la faziosità delle parti si riesce ad avere qualcosa di positivo, bello e coinvolgente». Ora, qualche giorno di pausa e poi tutti l'1 marzo a Cerveteri per il bis, anzi il "tris".

