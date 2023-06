FIUMICINO - I Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”. Le verifiche hanno permesso di sanzionare, per un totale di 14.921 euro, 7 cittadini italiani nei pressi dei Terminal 1 e 3 mentre, in distinte circostanze, procacciavano clienti tra i passeggeri in transito. Perdipiù, uno dei sanzionati era sprovvisto della documentazione per effettuare la corsa e tre totalmente abusivi. A questi è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e elevata la multa di ulteriori 100 euro a testa. Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno identificato 136 persone tra passeggeri e lavoratori, e eseguito verifiche su 53 veicoli durante posti di controlli nell’area antistante l’ingresso ai Terminal.