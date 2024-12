LADISPOLI - La casetta dell'acqua di via Firenze, almeno quella, potrebbe tornare presto in funzione. Parola di Acea Ato2.

Dal passaggio del servizio idrico cittadino dalla Flavia Servizi (municipalizzata del Comune) alla Spa, tutte le casette del'acqua presenti sul territorio e tanto utili alla popolazione con pochi euro riuscivano a fare scorta, sono state disattivate.

Ed è da quel dì che l'amministrazione ne chiede la riattivazione, almeno di quelle di via Firenze e viale Europa. Solo due sul totale di quelle installate a suo tempo dalla precedente amministrazione, perché a quanto pare, Acea, «per quanto di loro competenza - aveva spiegato il delegato al servizio idrico, Filippo Moretti - ne deve garantire una ogni 20mila abitanti» (Ladispoli conta 40mila abitanti circa).

«Nelle ultime riunioni tenute con Acea in questo mese - ha spiegato ancora Moretti - nelle quali si sono trattati tutti i problemi e le possibili soluzioni del nostro sistema idrico integrato (dalle fogne al depurantore, all'approvvigionamento idrico), il gestore - ha concluso il consigliere delegato di palazzo Falcone - ha garantito a breve la riattivazione della casetta dell'acqua di via Firenze».

