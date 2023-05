Giovanissimo e spregiudicato è il protagonista di un grave fatto di cronaca che si è svolto a Bolsena.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, che si è svolto nella notte del 22 aprile, sono stati i carabinieri della stazione locale che, in una nota, parlano di «condotte illecite alla guida da parte di un 20enne residente nel paese lacuale». Il giovane, in particolare, dopo aver rubato un’automobile, nonostante non avesse mai conseguito la patente, si è messo alla guida e, «con una condotta scriteriata e pericolosa per gli utenti della strada, ha percorso tratti di strada contromano, omettendo di rispettare i segnali semaforici e collidendo con autovetture parcheggiate lungo la strada, dannegiandole», spiegano gli uomini dell’Arma. Non solo: al controllo dei militari, il ragazzo è stato trovato in possesso di hashish. Per questo «lo scorso 11 maggio - aggiungono - è stato denunciato per i reati di furto aggravato e danneggiamento, segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti e sanzionato per l'importo complessivo di 5.600 euro per le violazioni al Codice della Strada».

I carabinieri sottolineano che questo è soltanto «uno degli incidenti stradali che spesso coinvolgono giovani, in particolare dopo l’assunzione di alcool e stupefacente».

«L’educazione alla sicurezza stradale ai giovani, a partire dalle scuole, è una delle priorità dell’Arma dei carabinieri - dice il maggiore Antonino Zangla, comandante della compagnia di Montefiascone - Perché sensibilizzare i nostri figli a comportamenti corretti e rispettosi delle regole della circolazione stradale è assolutamente fondamentale a proteggere la vita propria e altrui».