CIVITAVECCHIA – Un fatto insolito, accaduto all’interno del parco Automar in zona La Scaglia, emerso nei giorni scorsi e diventato di dominio pubblico solo ora che la voce ha cominciato a girare: qualcuno ha sparato dei colpi di pistola contro la portiera di una delle automobili ferme sul piazzale in attesa di essere trasportate lontano da Civitavecchia. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbe stato un responsabile del parco auto, che ha subito segnalato il fatto alla guardia impiegata all’interno dell’area. Impossibile in un primo momento dare una spiegazione all’accaduto, considerato che quel veicolo, una Audi, sostava sul piazzale da diverse settimane e quindi è apparso impossibile stabilire con certezza il momento in cui qualcuno ha sparato contro il mezzo. L’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri, che si sono subito precipitati sul posto e hanno avviato le indagini per fare chiarezza su quello che appare come un vero e proprio giallo. Chi avrebbe interesse a sparare dei colpi di pistola contro un mezzo “vergine”, non ancora immatricolato e in attesa di lasciare Civitavecchia su una bisarca? Un interrogativo al quale i militari dell’Arma stanno cercando di dare delle risposte, motivo per il quale l’Audi è stata subito sequestrata e portata via per essere poi messa a disposizione del nucleo investigativo di Ostia per i successivi riscontri tecnico-scientifici. C’è massimo riserbo da parte degli inquirenti: secco “no comment” alle domande relative al giallo Automar. Le voci circolanti nell’ambiente dell’autotrasporto raccontano tuttavia di almeno un colpo di pistola di piccolo calibro, probabilmente una 22 di quelle utilizzate per il tiro.