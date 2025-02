“In un mondo in cui l'informazione corre alla velocità della luce e la vita delle notizie sembra accorciarsi sempre di più, il lancio di un nuovo quotidiano è un evento raro e coraggioso. In un momento storico segnato dalla continua evoluzione tecnologica e da un consumo mediatico sempre più rapido e frammentato, scegliere di fondare una testata giornalistica significa accettare una sfida titanica.

Questa sfida, poi, diventa ancora più significativa se si decide di intraprendere questo percorso in un momento in cui i finanziamenti all’editoria sono quanto più difficili, senza soffermarsi sull’editoria locale dove anche il pubblico sembra essersi raffreddato.

Ecco perché desidero rivolgere un sentito augurio di buon lavoro al nuovo quotidiano territoriale “La Provincia di Fiumicino”, al suo responsabile Angelo Perfetti e a tutta la redazione.

Questa iniziativa rappresenta non solo un importante passo per l’informazione locale, ma anche un segnale di fiducia verso la comunità che si propone di raccontare. Un giornale, infatti, non è solo un contenitore di notizie, ma un punto di riferimento, un’occasione di confronto e uno strumento di coesione sociale.

“La Provincia di Fiumicino” ha il potenziale per diventare una voce autorevole e indipendente, capace di riflettere le realtà, le sfide e le opportunità del territorio. Ci auguriamo che la linea editoriale della testata sappia stimolare un sano dibattito politico, favorendo un confronto costruttivo tra le diverse parti.

La pluralità di opinioni e la trasparenza sono valori imprescindibili per un giornalismo di qualità, in grado di servire veramente la comunità. In un periodo in cui la polarizzazione e la superficialità sembrano dominare il panorama informativo, è fondamentale che una testata locale come questa si impegni a dare spazio alle voci dei cittadini, delle associazioni e di tutte quelle realtà che rappresentano il cuore pulsante del tessuto sociale.

Ogni cittadino deve potersi sentire ascoltato e rappresentato, soprattutto quando si affrontano tematiche rilevanti per il futuro della comunità.

Il giornalismo territoriale ha una responsabilità particolare: quella di raccontare ciò che accade vicino a noi, dando visibilità a storie che spesso non trovano spazio nei grandi media nazionali. “La Provincia di Fiumicino” ha l’opportunità di essere una finestra sul territorio, di valorizzarne le peculiarità e di approfondire le problematiche con una prospettiva unica e ravvicinata.

L’informazione di qualità è un patrimonio comune, e “La Provincia di Fiumicino” può diventare un esempio virtuoso di come raccontare la realtà con onestà, competenza e passione. Buon lavoro e buon cammino a questa nuova avventura editoriale”.

Ezio Di Genesio Pagliuca