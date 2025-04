Viterbo prima città di tappa del viaggio della Fiamma Olimpica. L’importante notizia fa seguito all’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Viterbo e la Fondazione Milano Cortina 2026, finalizzata alla collaborazione del passaggio della Fiamma Olimpica nella città di Viterbo, previsto per il prossimo 7 dicembre. Il documento è stato approvato con apposita delibera di giunta lo scorso 4 aprile, su proposta dell’assessore allo sport Emanuele Aronne. «Viterbo sarà la prima città di tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026 – sottolinea la sindaca Chiara Frontini -. Una grande occasione di promozione nazionale e internazionale, non solo sportiva, ma anche turistica e di sviluppo economico e culturale per l’intera comunità. Una grande opportunità per Viterbo, che, da protagonista, potrà attivamente condividere e celebrare i valori olimpici del Giochi di Milano Cortina 2026. Appuntamento al prossimo 7 dicembre per vivere un evento indimenticabile, che porterà nelle nostre strade il simbolo più potente dello spirito olimpico».