LADISPOLI - «Entro il 2027 strade e marciapiedi completamente rinnovati». L’annuncio è dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini. «Dopo la conclusione delle operazioni in zona Monteroni, i cantieri si sposteranno progressivmaente su altre arterie del territorio, con l’obiettivo di rinnovare completamente il manto stradale e restituire sicurezza e decoro a zone troppo a lungo dimenticate. Parallelamente partirà il piano di rifacimento dei marciapiedi nella zona centrale della città, con particolare attenzione alle traverse di viale Italia, per migliorare la vivibilità urbana e la sicurezza dei pedoni». Tutto entro il 2027, prima della scadenza del secondo mandato elettorale del sindaco Alessandro Grando.

«Per troppo tempo intere zone di Ladispoli sono rimaste nell’incuria più totale sul fronte della manutenzione delle strade. In alcuni casi non si interveniva da oltre vent’anni. Questa amministrazione ha scelto fin dal primo mandato di invertire la rotta e di rimettere in sesto vie e strade in ogni quartiere. Oggi quel lavoro prosegue con un grande piano di riqualificazione che riguarda sia le carreggiate sia i marciapiedi». E poi i conti: ad oggi «sono stati investiti circa 11 milioni di euro per rendere le strade di Ladispoli più sicure, più moderne e più funzionali, a beneficio di una viabilità finalmente efficiente. Un impegno importante, reso possibile dalla forte volontà politica del sindaco Alessandro Grando, che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto e lo ha sostenuto con determinazione. Senza questa visione e senza questo sostegno – aggiunge Pierini -, portare avanti un’operazione di tale portata sarebbe stato molto più difficile».

Scettici però i residenti della città balneare, che da anni ormai aspettano interventi risolutivi senza però alcun risultato.

«Ma i marciapiedi zona ex Campo sportivo? - chiede la signora Rossella sui social -Avete rifatto qualche via ma i marciapiedi sono indecenti. Per non cadere dobbiamo camminare in mezzo alla strada con le macchine che sfrecciano». «Dove avete speso finora 11 milioni di euro? Le strade in città sono pienissime di buchi ! Impraticabili», commenta la signora Simona. «Che intendete per "buche formate negli ultimi giorni"? perchè su via Manzoni ci sono buche di 40 cm segnalate da più di un anno - evidenzia il signor Mirko -una volta quantomeno venivano "rattoppate" ... ormai neanche più questo viene fatto.. i servizi al minimo storico». E come loro tanti altri cittadini adesso aspettano di vedere se forse, finalmente, qualcosa si muoverà.

Intanto, sempre l’assessore ai Lavori pubblici punta i riflettori proprio sulle buche in strada, «alcune delle quali - spiega - si sono formate anche in seguito alle forti piogge degli ultimi giorni». Altro tema, “collegato”, è quello delle «radici degli alberi che in alcuni punti rendono la circolazione più complessa». Aspetti questi su cui l’amministrazione starebbe lavorando «per individuare e applicare le soluzioni migliori». E poi “l’appello” ai cittadini, quello di avere «ancora un po’ di pazienza».

«Molte strade, in quartieri diversi della città - aggiunge ancora Pierini - sono già state completamente rimesse a nuovo e l’opera proseguirà senza rallentamenti. Il programma sarà completato entro il 2027: i fondi sono già stati individuati e il percorso è tracciato. È solo una questione di continuare a lavorare, come si sta facendo, per consegnare a Ladispoli una città più ordinata, più sicura e finalmente all’altezza delle esigenze dei suoi cittadini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA