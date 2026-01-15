CERVETERI - E anche nella vicina città etrusca l'amministrazione annuncia il restyling delle strade del territorio. Lavori in corso in via Mario Pelagalli. «Attività - ha spiegato l'assessore alle Opere pubbliche, Matteo Luchetti - che chiude un importante quadrante di strade oggetto di lavori iniziati questa estate e che hanno visto interessate via della Lega, via Umberto Badini, via Ezio Brandolini, via Rio dei Combattenti, via Mecozzi, via Giulio Valeri e Largo Almunecar». E l'assessore fa il punto degli interventi realizzati nell'anno appena trascorso: «Abbiamo eseguito lavori di rifacimento stradali per 950 mila euro e ulteriori 950 mila saranno eseguiti nel 2026». Per l'anno in corso i cantieri interesseranno «via Todi, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova e via Montegrappa, via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli a Cerveteri capoluogo oltre a un lungo tratto di via di San Paolo, dall'intersezione con via del Boietto all'intersezione con via del Ferraccio».

Ma se a Cerveteri capoluogo i residenti possono esultare, lo stesso non si può dire per chi vive nelle frazioni. A cominciare da Cerenova. «Non voglio criticare nulla mentre state facendo il rifacimento stradale a Cerveteri, qui a Cerenova è pieno di buche. Via Adria è tutta una buca. Sono state solamente chiuse con un poco di asfalto che sicuramente con le prossime piogge si riapriranno. Sarebbe anche giusto che ci si inizi a preoccupare anche di Cerenova», scrive sui social Simone. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il signor Mario: «Ricordo al sindaco di Cerveteri che anche Cerenova fa parte del comune di Cerveteri dove i cittadini versano alle casse comunali una bella fetta di tasse, ma senza avere niente in cambio partendo dall'illuminazione, alle strade che fanno schifo». Lamentele arrivano anche dall'entroterra: «Le strade di Valcanneto sventrate per la fibra? - chiede la signora Luana - Non esiste solo Cerveteri. Anche noi siamo Cerveteri ma solo per le tasse». Le fa eco Marika: «E I Terzi? Non fa comune di Cerveteri? Noi cittadini de I Terzi siamo abbandonati a noi stessi». Insomma, ben vengano i lavori di restyling annunciati ma i cittadini vorrebbero un po' di più.

