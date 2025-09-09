CIVITAVECCHIA – È scattato il divieto di sosta con rimozione in via Lorenzo Betti per consentire l’apertura del cantiere. La misura, stabilita con l’ordinanza 389 del 5 settembre 2025, resterà in vigore fino al 31 dicembre: i cartelli saranno posizionati con anticipo e i veicoli lasciati in strada verranno rimossi. L’obiettivo è permettere i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area, riducendo al minimo i disagi in una zona dove il manto stradale è da tempo in condizioni critiche. Il cantiere rientra nel progetto approvato dalla giunta Piendibene lo scorso anno, che riguarda il quadrante via Betti–via Leopoli e la sede stradale di via del Bricchetto. Un pacchetto di interventi da 500mila euro, finanziato e gestito da Astral, senza oneri per il Comune: previste nuove pavimentazioni, adeguamenti di sicurezza e un percorso agevolato per le persone con disabilità. Nel dettaglio, la sosta sarà interdetta lungo i tratti più interessati dal passaggio dei mezzi e dalle lavorazioni; la Polizia locale invita i residenti a spostare l’auto e a seguire la segnaletica temporanea. Per l’intera durata dei lavori sono previsti controlli e un monitoraggio del traffico, con possibili modifiche puntuali alla viabilità qualora si rendessero necessarie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA