FIUMICINO - Il progetto sociale del Comune di Fiumicino, redatto dall’Assessorato alle politiche sociali, per la realizzazione di un centro per il contrasto degli abusi e maltrattamento ai minori, è stato valutato positivamente e finanziato dalla Regione Lazio.

«Attraverso il coinvolgimento delle realtà del terzo settore, che hanno partecipato e vinto l’avviso pubblico per la collaborazione col Comune di Fiumicino, riusciremo a rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini, attuando una politica che parte direttamente dal territorio ed è per questo che abbiamo fortemente voluto la partecipazione al bando attraverso un grande lavoro di concertazione con gli uffici. – sottolinea l’assessore alle politiche sociali, Monica Picca – .Per l’amministrazione è essenziale dare delle risposte a sostegno dei minori e delle famiglie».

Nel 2024 si darà avvio alle attività del centro rivolte alle famiglie di tutto il territorio ed aprirà uno sportello al cittadino per la consulenza psicosociale, l’ orientamento , la consulenza giuridico sociale e per la formazione. Il centro si porrà in rete con i servizi territoriali sociali, sanitari e con le scuole, al fine di garantire un approccio multidisciplinare secondo il modello ecologico a cui il centro si ispira.