TOLFA - La sindaca Stefania Bentivoglio insieme alla polizia locale di Tolfa hanno messo a punto il piano di viabilità che interessa alcune aree di Tolfa da ieri a domenica. Per permettere lo svolgimento della manifestazione “Sagra del Prosciutto” la viabilità subirà alcune limitazioni. Con l'ordinanza 75/ 2023 ieri c'è stato il divieto di sosta in via Roma dalle ore 14 a fine esigenza. Oggi è domani ci sarà, invece, il divieto di sosta in via Roma dalle ore 14 alle 24 di ogni giorno.

È istituita l'isola pedonale in via Roma dalle ore 17 a fine esigenza, con divieto di accesso da via del Paradiso, via S. Antonio, piazza G. Matteotti e piazza G. Marconi. Vigerà il divieto di sosta e transito in piazza G. Matteotti dalle ore 17 a fine esigenza; divieto di transito in via Frangipani e via del Bagno dalle ore 17 a fine esigenza; divieto di sosta e transito in metà di piazza V. Veneto (lato balaustra) dalle ore 07:30 a fine esigenza. Il traffico sarà ulteriormente disciplinato a vista dalle Forze dell’ordine, secondo necessità.

"Si ringrazia - spiega la sindaca Bentivoglio - la cittadinanza per la collaborazione".