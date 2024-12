CIVITAVECCHIA – Si torna in consiglio comunale. L’appuntamento è per domani alle 9.30 all’aula Pucci con un ordine del giorno piuttosto ricco. Otto i punti che andranno trattati per l’allegato B. Spazio intanto alle tasse con l’approvazione delle tariffe e scadenza Tari per l’esercizio 2025, approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’Imu e due variazioni di bilancio. Si discuterà poi delle tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale, ricognizione partecipazioni possedute dal Comune al 31.12.2023 e relazioni in ordine al piano di ristrutturazione di Csp. Infine sarà portato all’attenzione della Pucci il patto dei sindaci per l’energia sostenibili ed il clima, con l’approvazione del piano d’azione, e le modifiche al regolamento per le installazioni esterne poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e bevande.

Come sempre la prima ora sarà dedicata ad interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno presentati dai diversi consiglieri comunali. In cima alla lista l’interrogazione del consigliere di Forza Italia Luca Grossi sulla creazione di una rotta di trasporto pubblico locale tra largo della Pace, Ficoncella, Aquae Tauri, Terme Taurine e la stazione di Civitavecchia.