BASSANO ROMANO - «Il rispetto delle regole è alla base di tutto». Lo dice il sindaco Emanuele Maggi relativamente alla sicurezza stradale nel paese, dopo aver constatato episodi che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. Nei giorni scorsi, in particolare, è stato attivato l’impianto semaforico all’incrocio di via Sant’Andrea e acceso per 24 ore, per consentire le operazioni di installazione del software e i test di taratura dell'impianto. «Ebbene – afferma il sindaco - in queste 24 ore abbiamo registrato circa 40 episodi di auto che transitano, senza rallentare, con semaforo rosso, incuranti del pericolo generato«. “Ci preme sottolineare – aggiunge Maggi - che l’impianto semaforico, che sarà attivato a breve, è stato installato per mettere in sicurezza un incrocio che ha registrato negli anni scorsi incidenti anche mortali. Ma per avere il giusto livello di sicurezza serve attenzione alla guida e rispetto del codice della strada, non bastano gli strumenti tecnologici. Comportamenti come quelli ripresi, anche se saranno puntualmente sanzionati, rischiano di vanificare ogni sforzo fatto nella direzione di una maggiore sicurezza stradale». Da tempo, l’amministrazione ha deciso di investire per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti sulle vie Ildebrando Gregori, San Vincenzo e Leonardo da Vinci, cioè il tratto urbano della strada provinciale Bassanese. L’intervento prevede la realizzazione di quattro piattaforme rialzate per l’attraversamento pedonale, l’installazione di un semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale in via Ildebrando Gregori e il semaforo, già installato, nel punto in cui via San Vincenzo incrocia via Sant’Andrea, via San Luciano, via XXIV Maggio e via J.F. Kennedy. Dal Comune, infine, “si invitano i cittadini al rispetto del codice della strada per salvaguardare la sicurezza e salute di tutti”.