E’ ancora lui, Raffaele Ascenzi, a vincere. Questa volta Ascenzi si è aggiudicato il concorso di idee di San Pellegrino in Fiore 2024. Ieri, infatti, si è svolta l’ultima seduta pubblica della commissione che è stata nominata per dare il proprio parere risolutivo sulle 12 proposte che si sono ridotte prima ad 11 perché una riportava il nome dell’esecutore sulla busta e, nell’ultima tornata, ne sono state escluse altre tre per violazione del regolamento per motivi legati all’anonimato e all’assenza in una busta della planimetria obbligatoria.

Dopo l’esame delle proposte in gara del tutto anonime che, ieri, sono state abbinate alle buste con i dati anagrafici rimasti sigillati, come da regolamento, fino al termine delle procedure della commissione, è stato ufficializzato il nome del progetto vincitore. Quello del gruppo di Ascenzi, formato anche da Marco Porcorossi, Alessandro Scorsa, Francesco Moretti e Federico Ciatti (quest’ultimo ieri assente all’ultima seduta pubblica decisiva): ha ottenuto 92,20 punti rispetto agli 87,60 del secondo classificato.

Ora Raffaele Ascenzi sarà il progettista che dovrà portare l’idea vincitrice del concorso di idee di San Pellegrino In Fiore 2024 ad essere progetto esecutivo e, quindi, si passerà alla ricerca del realizzatore.

Raffaele Ascenzi, come da regolamento, sarà anche il direttore dei lavori e responsabile generale della sicurezza del progetto vincitore. Ascenzi ha ricevuto il premio di 7.500 euro, al secondo progetto sono andati 2.500 euro, al terzo 1.500 ed i progetti dal quarto al decimo posto 500 euro. Quest’anno San Pellegrino in Fiore si svolgerà dal 1° al 5 maggio nel centro storico di Viterbo puntando sul connubio tra rappresentazioni floreali ed architettura urbana. Il progetto secondo classificato è stato quello di Lorenzo Porciani, Damian Kazemi Ashef e Alessia Taurchini; il terzo con 80 punti è stato realizzato da Cristian Ciucciarelli; il quarto con 72,42 punti dall’architetto Giorgia Tamantini, Elena Claudia Conconi e Paolo Loreti: il quinto classificato con 72,20 punti dall’archietto Cecilia Zamponi, Mauro Carloni e Sabrina Zibellini; il sesto con 70,20 punti dall’architetto Siracusa, Andrea Cannamela, Priscilla Mattioli; il settimo con 65,26 punti da Carlo Chiassarini ed Alfredo Giacomini e l’ottavo con 67 punti dall’architetto Alessio Patalocco. Per Raffaele Ascenzi è un periodo d’oro che continua dopo la vittoria del terzo concorso di idee per la nuova Macchina di Santa Rosa con “Dies Natalis”, promossa alla Bit di Milano solo pochi giorni fa. «Sono felicissimo perché ho appena vinto il concorso di idee progettuali per San Pellegrino in Fiore 2024 – ha detto Raffaele Ascenzi appena appresa la notizia del suo successo – sto festeggiando con i miei colleghi»