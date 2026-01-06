PHOTO
«Accogliamo con soddisfazione la firma della convenzione fra la Regione Lazio, Rfi e Astral che mette in campo un importante investimento di 160 milioni di euro di fondi Fsc 2021-2027 per interventi di ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria regionale Roma-Viterbo». Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Daniele Sabatini.
«In particolare verrà realizzato un nuovo sistema di segnalamento Ertms che garantirà i migliori standard di sicurezza per la marcia dei treni ed il recupero di capacità – spiega Sabatini – Grazie alla Giunta Rocca e al lavoro dell' assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera continua la politica degli investimenti sulla rete ferroviaria regionale per garantire ai cittadini un sistema dei trasporti finalmente efficiente, incrementando i livelli di sicurezza e ottimizzando i tempi di percorrenza».