CIVITAVECCHIA – Ci sono anche storie a lieto fine, tra quelle dei vacanzieri del Ferragosto italiano. Una arriva da Civitavecchia, luogo di partenza e di arrivo di tanti italiani e stranieri che scelgono come meta per il loro soggiorno le grandi isole del Mediterraneo.

Era diretta in Sardegna la giovane che, alle 19.20 del 12 agosto scorso, si è presentata al comando di Polizia locale in stato di forte agitazione. Soltanto 40 minuti dopo il traghetto sul quale si era prenotata sarebbe partito per Arbatax, la sua destinazione. Senza il documento d’identità che aveva smarrito, tuttavia, non l’avevano fatta salire a bordo e per questo aveva disperatamente cercato aiuto presso il comando. Ad interessarsi della sua storia la ragazza, residente a Milano, ha trovato il vice sovrintendente Stefania Criscoli, che nonostante l’orario serale (per giunta di sabato) ha cercato da subito di risolvere la situazione, contattando i servizi demografici del Comune. Dopo un giro di telefonate, e grazie all’interessamento della responsabile dell’ufficio Claudia Grandoni, la dipendente Cleonice Rella si rendeva disponibile a mettersi al lavoro rilasciando in pochi minuti, dopo le dovute verifiche, il necessario certificato provvisorio sostitutivo.

Ottenuto il documento, la ragazza veniva accompagnata presso la banchina d’imbarco dalla stessa vice sovrintendente Criscoli, anche se il traghetto aveva ormai chiuso il portellone. Alla turista è stato tuttavia possibile sostituire il biglietto con quello di un altro traghetto, in partenza di lì a poco per la Sardegna, raggiungendo così in tempo utile la destinazione d’arrivo.

Il Sindaco Ernesto Tedesco, avuta una relazione dal comandante di Polizia locale Ivano Berti, ha quindi deciso di conferire un encomio alla vice sovrintendente Criscoli, alla funzionaria Grandoni e alla dipendente Rella “per il particolare impegno profuso e la professionalità dimostrata”, anche dimostrando “spirito di iniziative e comprensione”, “dando così una pregevole immagine di efficienza e solidarietà dell’Ente di appartenenza e di vicinanza ai cittadini”.