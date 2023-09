CERVETERI - Mentre c'è chi continua a sporcare il territorio con l'abbandono sconsiderato dei rifiuti, amministrazione comunale e cittadini si preparano al nuovo servizio di igiene urbana. Le novità arriveranno già a partire da lunedì prossimo, anche se alcuni utenti hanno già iniziato a esporre i mastelli attenendosi al nuovo calendario. Caos questa settimana tra "vecchio" e "nuovo". Le regole ancora non sono ben chiare a tutti. Motivo per il quale l'amministrazione già nelle settimane scorse aveva deciso di avviare una serie di incontri per illustrare le novità e distritbuire il nuovo calendario che, al contrario degli anni passati, avrà validità 365 giorni all'anno. Il prossimo appuntamento in calendario è quello di oggi alle 14 al Granarone. L'incontro è rivolto, in questo caso, alle attività commerciali del territorio. Il nuovo calendario prevede, infatti, per le utenze non domestiche la raccolta di organico e cartone tutti i giorni dal lunedì al sabato. Il martedì sarà raccolta anche la carta. Il lunedì e il venerdì saranno raccolti anche plastica e metalli, il mercoledì e sabato anche il vetro e il giovedì anche il secco residuo. Tutte le ulteriori informazioni saranno rese note nel corso dell'incontro. Il materiale grafico e informativo è in ogni caso disponibile sul sito del Comune, sull'App Junker e sulla pagina Facebook “Cerveteri chiama a Raccolta”

