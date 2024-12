CERVETERI - Il centro anziani di via Luni riapre ufficialmente i battenti. Taglio del nastro sabato pomeriggio nella frazione di Cerenova. La struttura è stata affidata alla Aps Caere Mare «con la presidente Cinzia Biagiotti» che «ha presentato insieme agli altri fondatori, le attività» che già da ieri hanno preso il via. «Un impegno preciso preso con i cittadini che abbiamo rispettato», ha commentato il sindaco Elena Gubetti che già nei giorni scorsi aveva salutato con soddisfazione la riapertura del centro anziani, parlando di «un luogo di aggregazione e socializzazione, importante riferimento per tutta la comunità».

Il primo cittadino ha voluto ringraziare anche la delegata alle Politiche della terza età, Arianna Mensurati, «che ha lavorato in prima persona affinché tutti gli ostacoli che abbiamo incontrato per la riapertura, venissero superati. «Dopo Valcanneto e Cerveteri - aveva aggiunto proprio la delegata - finalmente anche il centro anziani ritorna a essere operativo anche a Cerenova. Da sempre questi luoghi rappresentano per tutta la nostra città un punto di riferimento, un motivo di aggregazione, un'occasione, soprattutto per gli anziani soli, per stare insieme, per fare nuove amicizie e trascorrere del tempo libero in compagnia. Tutti ci ricordiamo quanto durante il periodo pandemico sia mancato il centro anziani nelle nostre comunità - aveva evidenziato ancora Mensurati - per questo sono davvero orgogliosa che il capoluogo e le due frazioni principali della nostra città abbiano nuovamente un luogo di unione come questo».

