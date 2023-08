CIVITAVECCHIA – Civitavecchia servizi pubblici srl informa tutti gli utenti e gli operatori commerciali della zona 1 (centro cittadino) che nella giornata di martedì 15 agosto l’esposizione dei contenitori di plastica e metalli (mastelli/carrellati gialli) è posticipata a mercoledì 16 agosto entro le ore 10 (anziché dalle ore 20 del 15/08).

Non sono previste variazioni di esposizione dei contenitori per la Zona 2. Restano confermati tutti i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” ordinari presso tutti i domicili, come da calendario vigente, durante tutta la settimana di Ferragosto.

Si ricorda infine che Sabato 19 agosto 2023 è prevista la regolare raccolta itinerante di plastica e metalli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA