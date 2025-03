CIVITAVECCHIA – Una onorificenza che racchiude l’impegno nei vari ambiti, l’amore per la città, il grande lavoro di risanamento portato avanti negli ultimi anni all’interno della Fondazione Ca.Ri.Civ., la lungimiranza nel guidare il Polo Universitario, l’impronta lasciata nel mondo della scuola, quella porta sempre aperta per tutti, in modo particolare per le associazioni del territorio che nella Fondazione Ca.Ri.Civ. trovano una casa sempre accogliente.

C’è questo, ma non solo, nella Quercia d’Oro, massima onorificenza cittadina, che il sindaco Marco Piendibene, a nome del Consiglio tutto, ha consegnato a Gabriella Sarracco. Una cerimonia, quella di oggi in un’aula Pucci gremita e carica di affetto, emozionante, con aneddoti, attestati di stima e di affetto e ringraziamenti. «Un riconoscimento che mi rende fiera» ha commentato Sarracco riconoscendo il grande lavoro di squadra nei vari ambiti che l’hanno vista in prima linea, senza dimenticare la vicinanza continua della famiglia. «Un riconoscimento - ha concluso - che rappresenta uno stimolo in più per tutte le donne, per andare sempre più avanti».

