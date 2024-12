Questa mattina si è tenuta, in videoconferenza, la riunione di insediamento congiunto delle Cabine di coordinamento per il Pnrr istituite, presso tutte le Prefetture d’Italia. La riunione è stata presieduta, in collegamento dalla Prefettura di Roma, dal presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, con la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Nell’occasione si è dato avvio ai lavori della Cabina di coordinamento istituita presso la prefettura di Viterbo lo scorso 21 maggio, con l’obiettivo di sviluppare sinergie per l’individuazione e il superamento delle criticità eventualmente segnalate dai soggetti attuatori degli interventi Pnrr.

La prima riunione si terrà nella prima metà del mese di giugno al fine di effettuare una puntuale ricognizione dei progetti che necessitano di un maggiore supporto e di individuare le principali difficoltà riscontrate.