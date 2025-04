Piazza San Francesco, la giunta Frontini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento di riqualificazione. Quasi un milione di euro, 965mila euro per essere precisi, il costo stimato dell’opera, che sarà finanziata con fondi regionali. Via libera dunque dall’esecutivo alla progettazione ma non totalmente di propria sponte però. Ci sono voluti infatti due “richiami” da parte della Prefettura prima che l’amministrazione, con la delibera datata 4 aprile, decidesse di prendere posizione in merito alla situazione più volte segnalata dai residenti. Due le note inviate dal vicino palazzo del governo territoriale. Nella prima, recapitata a gennaio, la prefettura - a seguito di un esposto presentato dai residenti in zona e aree limitrofe - ha chiesto al Comune di conoscere quali iniziative fossero state intraprese, gli eventuali provvedimenti da adottare per la risoluzione della problematica e le relative tempistiche di attuazione. Successivamente, il 7 marzo, la prefettura ha inoltrato un ulteriore esposto e richiesto di fornire un celere riscontro per le ulteriori problematiche riscontrate. Dopo le due “tirate d’orecchi”, l’amministrazione ha deciso di agire. O quantomeno di iniziare a progettare l’intervento di riqualificazione e sistemazione di piazza San Francesco e di via Braccia di S. Francesco. Nella stessa delibera della giunta si fa riferimento alle problematiche insistenti nella zona, oggetto degli esposti dei residenti. “La pavimentazione stradale di piazza San Francesco - si legge nel documento - è gravemente danneggiata a causa delle radici delle piante presenti, che hanno causato il sollevamento del manto stradale determinando anche ripercussioni sulla circolazione veicolare e pedonale, oltre a potenziali interferenze con le reti fognarie e i sottoservizi” tanto che “al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, si è provveduto di comune accordo con la polizia locale di interdire il transito su via Braccia di san Francesco e in una parte della piazza”.

L’intervento che si andrà a realizzare sarà suddiviso in due lotti: il primo per la riqualificazione di via Braccia di San Francesco fino a San Bonaventura e il secondo per la sistemazione della piazza. L’ok alla progettazione non si traduce però automaticamente nell’apertura di un cantiere in tempi brevi. Come si specifica nella delibera: “l’intervento verrà inserito nel prossimo aggiornamento dello schema di Programma triennale delle Opere pubbliche 2025-2027, nell’annualità 2026”