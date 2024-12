CIVITAVECCHIA – Chiuso lo spoglio e smobilitate le 53 sezioni allestite nei plessi scolastici cittadini, ieri è entrata in piena attività la commissione elettorale che, riunita nella palestra del Pincio, è stata impegnata nelle operazioni di verifica e controllo dei voti del secondo turno elettorale di ballottaggio, quello che ha visto Marco Piendibene, candidato sindaco di centrosinistra e Movimento Cinque Stelle, imporsi sul candidato del centrodestra Massimiliano Grasso. Operazioni necessarie in vista della proclamazione ufficiale degli eletti, che avverrà nella giornata di oggi.

E oggi sarà anche la giornata dedicata al passaggio di consegne tra l’ormai ex primo cittadino Ernesto Tedesco ed il neo Sindaco Marco Piendibene. L'incontro si terrà alle 17 all’aula Pucci.

«Sono giornate caratterizzate da procedure standardizzate - ha confermato Piendibene - purtroppo stiamo vivendo questo momento con un grande dolore nel cuore per la scomparsa di Anna Pallucco, che si era candidata anche nella lista del Pd, un’amica, impegnata fino all’ultimo giorno. Volevamo annullare tutti i festeggiamenti, alla fine, su richiesta proprio della famiglia, diamo comunque appuntamento alle 19 a piazza Fratti. Non sarà un momento di festa, chiaramente, ma un’occasione per ringraziare i cittadini».

Sicuramente il prossimo consiglio comunale, la cui composizione è stata verificata ieri proprio dalla commissione elettorale, sarà sub iudice. In particolare il caso è quello del seggio di Vincenzo D’Antò che, per via dell’apparentamento “misto” tra il centrosinistra ed il solo M5S - lasciando fuori Civitavecchia popolare e lista D’Antò - entrerebbe inizialmente in opposizione passando subito in maggioranza, insieme a 4 consiglieri del M5S (Lucia Aprea, Alessandra Lecis, Dario Menditto e Flavio Fustaino).

Ma tramite il conteggio dei seggi attraverso il metodo D’Hont, tra il terzo seggio della coalizione Poletti e quello di D’Antò ci sarebbe la differenza di un solo punto. Da qui il sicuro ricorso al Tar del Lazio da parte del gruppo di Poletti. In caso di accoglimento da parte dei giudici amministrativi, D’Antò perderebbe il seggio che sarebbe invece guadagnato dalla lista Poletti, e che porterebbe al ritorno all’aula Pucci della consigliera ex lista Tedesco Barbara La Rosa.

Da oggi poi la nuova amministrazione giallo-rossa guidata da Piendibene, confrontandosi con il segretario generale, procederà con la convocazione del primo consiglio comunale. Mentre nel frattempo si inizia a pensare alla possibile composizione della giunta.

