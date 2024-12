MuoVT, che foneticamente diventa “muoviti”, è il nome suggerito da Elisabetta Ferrari, amministratrice unica di Francigena, per il logo del questionario sulla mobilità a Viterbo.

Il questionario, pubblicato da ieri sul sito del Comune, è facilmente identificabile per lo sfondo verde brillante su cui campeggia la scritta MuoVT.

Ora gli sfoghi dei tuttologi da social hanno a disposizione un orecchio “istituzionale” in cui esprimere il loro parere sui temi e sulle criticità in materia di viabilità cittadina.

Le voci relative alle criticità propongono: trasporto pubblico locale, collegamenti Tpl con altre città, viabilità e traffico, parcheggi, aree pedonali, piste ciclabili, logistica, viabilità centro storico. Con una serie di faccine - insoddisfacente, migliorabile, buono - possono dare un punteggio ai vari aspetti.

In una graduatoria, per ordine di importanza, possono posizionare gli elementi - già inseriti nella scheda - più rilevanti per migliorare la viabilità a Viterbo, partendo dall'alto per indicare quello ritenuto più importante.

In un’altra scheda si può scegliere tra gli obiettivi proposti, i tre prioritari da raggiungere per la città.

Infine vi sono delle domande generiche per conoscere la categoria degli utenti che partecipano all’indagine e la fascia d’età.

Un questionario che può rappresentare un primo contatto per registrare gli umori della cittadinanza in attesa dei due momenti di confronto a partecipazione popolare che l’amministrazione organizzerà a settembre.