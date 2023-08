CIVITAVECCHIA – Arrivano i fondi Pnrr per Molacce e Borgo Odescalchi: si parla di circa 1,5 milioni di euro. Già il mese scorso l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello aveva annunciato la buona notizia con la pioggia di euro accordati per consolidare via delle Molacce e per la riqualificazione di Borgo Odescalchi. Nei giorni scorsi sono arrivate le determine che attestano l’incasso di 600mila eeuro per la realizzazione dell’intervento denominato “Muro di contenimento della strada in frana-via delle Molacce - messa in sicurezza strada per mezzo di realizzazione di muro di contenimento” e di 932mila euro per la messa in sicurezza delle strade di Borgo Odescalchi. Due aree che richiedevano un intervento da oltre dieci anni e che finalmente nei prossimi mesi potranno vedere risolte questioni pendenti da troppo tempo. Parliamo ad esempio delle Molacce con i residenti che hanno più volte sollecitato un intervento sottolineando la pericolosità dell’area, ora arriverà il muro di contenimento per consentire una circolazione nella massima sicurezza. Per quanto riguarda invece Borgo Odescalchi si sta andando avanti con gli architetti al lavoro, con la Sovrintendenza, sul progetto. L’area, infatti, è sottoposta a vincoli e per evitare problematiche future si sta procedendo passo passo con la Sovrintendenza per il restyling dell’area che riguarderà marciapiedi e strade.

