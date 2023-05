CIVITAVECCHIA – Passi in avanti per il progetto di restyling del mercato di piazza Regina Margherita e la terrazza Guglielmi si prepara, stavolta sembrerebbe per davvero, ad aprire. Nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello ha incontrato la ditta che ha vinto la gara per la progettazione del “nuovo” mercato cittadino.

Un maxi progetto - quello famoso da tre milioni circa di cui si parla da parecchio tempo e che ora potrebbe finalmente vedere la luce - che andrà a coinvolgere diverse aree del mercato, in primis la piazza. «La ditta - ha spiegato - sta lavorando, hanno fatto diversi sondaggi al mercato, intervistato le persone per capire cosa si aspettano e cercato di comprendere al meglio la storicità del mercato di Civitavecchia. Hanno buttato giù una lista con diverse opzioni, ora deve necessariamente iniziare il colloquio con la Sovrintendenza per chiedere pareri e consigli o comprendere eventuali limitazioni. Proprio per evitare problematiche abbiamo già chiesto un appuntamento alla Sovrintendenza nella prima settimana di giugno». La promessa di Perello è che «non appena avremo qualcosa di certo sottoporremo il progetto agli operatori e andremo avanti».

L’intenzione è, una volta scaduti i 75 giorni concessi all’azienda per la progettazione, di andare in giunta al più presto per partire entro marzo. Un cambio di passo voluto dal nuovo assessore e, sicuramente, una bella differenza rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, soprattutto se si tocca il tasto dolente del mercato e del suo restyling. Resta il problema della tensostruttura ormai fatiscente e piena di buchi ma, secondo alcuni preventivi, una sistemazione effettiva costerebbe oltre 100mila euro, soldi che non si vogliono spendere visto che c’è in ballo un progetto di restyling massiccio.

«Ci muoveremo a breve - ha continuato Perello - per dare una bella pulita all’area e mettere in atto una serie di piccoli interventi per migliorare la vivibilità dell’area per gli operatori, penso ad esempio a zanzariere per impedire l’accesso ai gabbiani nelle aree coperte come Ittico e San Lorenzo o una verniciata agli esterni, insomma piccole cose per aiutare chi lavora quotidianamente al mercato». Intanto gli operatori restano in attesa, nella speranza di vedere qualche intervento a breve, come richiesto a gran voce durante il consiglio comunale aperto di metà maggio. Operatori che lamentano comunque una scarsa presenza degli agenti di Polizia locale nell’area mercatale e tornano a chiedere a gran voce il presidio fisso da sempre auspicato. Il primo intervento ufficiale, programmato e dato praticamente per certo, è il rifacimento di strade e marciapiedi del mercato storico cittadino che si terrà a partire dal 5 giugno, tempo permettendo, e in orario pomeridiano per evitare disagi ai lavoratori.

TERRAZZA GUGLIELMI - «Ho dato - ha continuato Perello - priorità assoluta alla Terrazza Guglielmi che conto di aprire nei primi giorni di giugno, spero addirittura il primo. Stiamo lavorando mattina e sera e in sinergia, con la convinzione che ci sia la necessità di velocizzare perché dobbiamo dare risposte ai cittadini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA