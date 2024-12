CERVETERI - Il lungomare di Campo di Mare pronto, o quasi, ad accogliere nuovi cantieri. Partiranno infatti a inizio del nuovo anno i cantieri per la "Fase 2" del progetto, finanziati con fondi del Pnrr. Ad annunciarlo a Question Time, il programma in onda sui canali di Civonline e condotto da Stefano Pettinari, è stato il sindaco Elena Gubetti. «Abbiamo annunciato tante volte il completamento del lungomare. Possiamo dire che a inizio anno partiranno i lavori per il secondo step» che prevede la realizzazione di «quello che abbiamo definito un parco marino attrezzato».

Oggetto dei lavori sarà l'area che insiste tra il Lungomare dei Navigatori Etruschi e la spiaggia. Proprio in quell'appezzamento, dove ad oggi, i bagnanti sono soliti parcheggiare le loro auto, sorgerà una vera e propria area attrezzata. Verde pubblico, panchine, area per lo sport all'aria aperta e aree giochi per i più piccini. Dovrebbero essere compresi nel progetto anche dei chioschi. Tutta l'area sarà inoltre inibida alla sosta delle auto e diventerà una grande area pedonale.

