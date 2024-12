CIVITAVECCHIA – «Sono stati 6 mesi impegnativi ma è stato fatto molto». Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello che traccia un bilancio di quanto fatto negli ultimi 6 mesi del 2023 e guarda alle prospettive future. Sul fronte mercato «abbiamo - spiega Perello - asfaltato le strade, rimesso i cartelli stradale e siamo andati avanti con il progetto esecutivo per il restyling: il progetto sta andando avanti. Avanti anche la pulizia delle caditoie mentre a piazza XXIV Maggio abbiamo tolto il manufatto del vecchio cantiere. Per il maxi progetto speriamo di andare a gara tra gennaio e febbraio».

Riaperta la Terrazza Guglielmi. Focus anche su asfalto e viabilità con la riapertura della galleria di via Pierluigi Marchi in Zona industriale del 31 ottobre 2023. Nel corso dell’anno sono state rifatte anche diverse strade e si va verso la realizzazione di due rotatorie. «Abbiamo richiesto alla Cassa depositi e prestiti - ha continuato Perello - un totale di 1 milione e 750 mila euro che serviranno ad andare a completare i lavori di rifacimento delle strade cittadine. Si va avanti anche su Borgo Odescalchi anche se trattandosi di fondi Pnrr attendiamo l’ok dal Ministero, i tempi sono più lunghi».

Sull’impiantistica sportiva ci sono alcune buone notizie. «A febbraio - ha aggiunto Perello - contiamo di partire con i lavori per la realizzazione del Palagrammatico a San Liborio. Inoltre siamo pronti a partire anche con i lavori al Moretti della Marta, saremmo potuti partire già a fine novembre ma la società ci ha chiesto di allungare i tempi per consentire la preparazione ad alcune importanti gare e quindi abbiamo fatto slittare tutto a febbraio, tra smantellamento e ristesura ci vorranno circa 45 giorni».

Previsti anche 250mila euro di interventi per la manutenzione dell’impiantistica sportiva e altrettanti ne dovrebbero arrivare con l’approvazione del Bilancio. Inoltre in questi giorni partiranno anche i lavori per la realizzazione dell’housing sociale. «Nel 2024 ho tre priorità - ha concluso l’assessore Perello -. La prima è la realizzazione del parcheggio multipiano a via Leopoli, in housing, dove prima sorgeva il Palagrammatico poi crollato. La seconda è la realizzazione del nuovo Palagrammatico e la terza è il completamento dell’intervento sulle strade perché ritengo siano fondamentali per migliorare la vivibilità delle persone».

