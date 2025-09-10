CIVITAVECCHIA – Durante i mesi estivi l’Amministrazione comunale ha portato avanti numerosi interventi di manutenzione e riqualificazione negli edifici scolastici cittadini, così da garantire un avvio dell’anno scolastico in sicurezza e con ambienti più adeguati a studenti e insegnanti.

Sono stati completati lavori di risanamento nei bagni delle palestre delle scuole Rodari e Posata, la realizzazione di un’aula insonorizzata presso la scuola Laurenti, la sostituzione delle lampade di emergenza nella palestra Flavioni e interventi sugli impianti elettrici per il rinnovo delle messe a terra. Inoltre, sono stati sostituiti i corpi radianti nella scuola Don Milani e affidata ad Engie la progettazione del nuovo impianto di riscaldamento della palestra Giannini/Laurenti. Parallelamente, la squadra operai comunali ha svolto lavori diffusi di risanamento su persiane, finestre, porte e rubinetteria.

Sono in fase di verifica e approvazione progetti finanziati come l’efficientamento energetico dell’asilo “Le Briccole” per un importo di 250.000 euro, mentre sono state consegnate progettazioni per la partecipazione a futuri bandi, tra cui il superamento delle barriere architettoniche alla scuola Flavioni e la messa in sicurezza delle aree esterne degli edifici scolastici, per un valore complessivo di 750.000 euro.

L’Amministrazione ha inoltre presentato al Ministero dell’Interno richieste di finanziamento per oltre 1,3 milioni di euro, destinate al risanamento delle facciate della scuola Laurenti e alla messa in sicurezza della scuola media di Via Papacchini.

Un’ulteriore attività ha riguardato i sopralluoghi e le verifiche urbanistiche per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale, per il quale si procederà alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

«Abbiamo lavorato con impegno durante l’estate – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti – per garantire scuole più sicure, efficienti e funzionali. Gli interventi già realizzati e quelli in programmazione dimostrano la nostra attenzione costante al patrimonio scolastico, che rappresenta un investimento fondamentale per la comunità».

«La scuola è una priorità per questa Amministrazione – afferma il Sindaco Marco Piendibene –. Il lavoro portato avanti in questi mesi conferma la volontà di mettere al centro i bambini e i ragazzi di Civitavecchia, con interventi concreti che migliorano la qualità degli ambienti scolastici e guardano al futuro con nuovi progetti, a partire dal nuovo asilo nido».

«Il diritto allo studio passa anche dalla qualità degli spazi in cui i nostri studenti crescono e imparano – sottolinea l’Assessore all’Istruzione Stefania Tinti –. Ringrazio gli uffici, gli operai comunali e tutti coloro che hanno reso possibile questi interventi, che contribuiscono a creare ambienti più accoglienti e adeguati alla formazione dei nostri ragazzi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA